Idoso mata mulher a tiro em Mortágua

Polícia Judiciária foi acionada.

Um idoso, de 80 anos, matou a mulher, de 77, com um tiro de caçadeira, esta segunda-feira, em casa em Espinho, Mortágua. Após cometer o crime, o homem tirou a própria vida. O alerta foi dado por volta das 19h00.Ao que tudo indica, o homicídio terá acontecido em contexto de violência doméstica, mas a GNR não confirmou se existem queixas ou episódios anteriores reportados.A Polícia Judiciária do Centro foi acionada e investiga.Os corpos vão ser levados para o Gabinete Médico Legal do Hospital de Viseu para serem sujeitos a autópsia.