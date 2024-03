Papa não livra Rui Pinto de ataque ao Benfica. Emails de Rui Costa e José Eduardo Moniz espiados

Dos 377 crimes imputados a Rui Pinto na acusação do caso dos emails do Benfica, 135 foram eliminados: 134 acabaram ‘perdoados’ pela visita do Papa a Portugal e outro foi retirado pela juíza devido a um erro. Feitas as contas, o Tribunal Central de Instrução Criminal mandou esta segunda-feira o pirata informático para julgamento por 242 crimes informáticos, dos quais 70 relativos ao Benfica (dos 101 que estavam na acusação respeitantes às águias, 31 foram amnistiados).Saiba mais no