Turista violada por 7 homens durante volta ao mundo com o marido

Homem foi obrigado a assistir ao crime. Fernanda e Vicente partilharam o caso nas redes sociais.

Dumka,

para não atrapalhar a investigação", contam numa outra publicação.



As autoridades indianas informaram que três suspeitos já foram detidos.



O casal estava a fazer uma viagem de mota e bicicleta pelo sul da Ásia, tendo começado por viajar desde Espanha até ao Paquistão, seguindo para o Bangladesh e por fim Índia. O objetivo era chegar ao Nepal.

Fernanda Santos, que há cinco anos viaja pelo mundo com o marido, Vicente, foi violada por um grupo de sete homens na Índia. O marido, imobilizado com uma faca ao pescoço, assistiu a tudo.A violação aconteceu esta sexta-feira à noite, quando os agressores invadiram a tenda onde o casal acampava, emno norte da Índia, noticia o El Mundo. A mulher foi internada num hospital em Jharkhand.Segundo o mesmo jornal espanhol, Fernanda, brasileira com cidadania espanhola, e Vicente, de Valência, publicaram um vídeo no Instagram a explicar o que lhes tinha acontecido. Contam que além da violação, o grupo de agressores também os roubou. O vídeo foi entretanto apagado da rede social, uma vez que a polícia os aconselhou a apagar "