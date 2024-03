Emigrante português morre em acidente de trabalho em França

Acidente terá acontecido no dia 28 de fevereiro.

Um emigrante português, de 43 anos, perdeu a vida, num acidente de trabalho, em Annecy, França. O jornal "A Verdade" refere que António Soares estava emigrado em França, há vários anos, com a mulher.



O acidente terá acontecido no passado dia 28 de fevereiro e o homem morreu a 1 de março, no hospital.