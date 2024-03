Atropelamento na Amora faz um ferido grave

Vítima já foi transportada para o hospital.

Uma pessoa ficou com ferimentos graves, depois de ser atropelada por um carro, na manhã desta terça-feira, na Rua das Flores, na Amora.



A vítima já foi transportada para o Hospital de Almada. A PSP investiga as circunstâncias do acidente.