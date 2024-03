Força Aérea Portuguesa transporta bebé de dois meses

Foi transportado pelo Falcon 50, na qual seguia também uma equipa do Núcleo de Evacuações Aeromédicas.

Um bebé de dois meses, a precisar de cuidados médicos, foi transportado pela Força Aérea Portuguesa, na tarde de domingo, entre a Madeira e o Continente."Neste voo, mais do que asas e motores, estava o coração pulsante do futuro. Um futuro que, com apenas dois meses de vida, soube o que é ser herói", escreve a Força Aérea.O bebé foi transportado pelo Falcon 50, a bordo do qual seguia também uma equipa do Núcleo de Evacuações Aeromédicas.