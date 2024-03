Homem atropelado mortalmente por comboio em Barcelos

Circunstâncias do acidente ainda estão por apurar.

Um homem foi esta terça-feira atropelado mortalmente por um comboio na Linha do Minho em Midões, Barcelos, no distrito de Braga, disse fonte da Proteção Civil do Cávado.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 09h53 e a vítima mortal terá "entre 30 e 40 anos".

As circunstâncias do atropelamento ainda não estão apuradas, estando a investigação a cargo da GNR.

Para o local, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e uma viatura médica de emergência e reanimação.