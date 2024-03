Quer ir votar no domingo? Viagens de trotinete elétrica vão ser gratuitas em 10 cidades

Empresa vai dar 10 minutos livres, em cada viagem, a cada utilizador.

No próximo domingo é dia de votação para as eleições legislativas e, para que possa ir votar sem ter de se preocupar com o trânsito ou estacionamento, a empresa 'BIRD' está a oferecer duas viagens gratuitas em trotinetes elétricas.A oferta será válida durante todo o dia 10 de março (entre as 00h00 e as 24h00). Para usufruiu basta instalar a aplicação e introduzir o código "vota24".A empresa oferece o desbloqueio gratuito da trotinete e ainda oferece 10 minutos grátis em duas viagens por utilizador.A marca opera atualmente em 10 localidades, nomeadamente Braga, Cascais, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa, Maia, Porto, Tomar, e Vila Nova de Gaia.