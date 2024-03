El Niño perde força mas mantém temperaturas altas pelo menos até maio

Há possibilidade de o fenómeno poder terminar entre abril e junho.

O fenómeno El Niño, ligado ao aumento das temperaturas, vai continuar pelo menos entre março e maio, embora possa terminar entre abril e junho, depois de ter atingido o pico em dezembro, foi esta terça-feira anunciado.

Na atualização regular sobre o fenómeno, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) previu que o El Niño, que normalmente dura entre nove e 12 meses e começou em meados de 2023, vai "continuar a afetar o clima global nos próximos meses".

De acordo com o relatório, há 60% de probabilidades de estas condições persistirem de março a maio e 80% de probabilidades de as condições meteorológicas se tornarem neutras (sazonalmente neutras, sem impacto do El Niño) de abril a junho.