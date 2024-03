Explicador cadastrado detido por abusar de dois menores em Viana do Castelo

Vítimas tinham 14 e 15 anos.

Um explicador foi detido por abuso sexual de menores, em Viana do Castelo, na segunda-feira. O suspeito aproveitava os momentos a sós com os menores para a prática dos crimes.



O homem, de 48 anos, utilizava as instalações onde dava as explicações para abusar dos menores. O detido terá, alegadamente, abusado de pelo menos dois menores de 14 e 15 anos, entre maio de 2023 e janeiro deste ano, avança a PJ em comunicado.





O suspeito já tinha antecedentes criminais do mesmo tipo e tinha sido condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa, que tinha acabado no mês em que voltou a abusar de menores.Segundo comunicado, o homem, suspeito da prática de crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação vulnerável, vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.