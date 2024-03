Adeptos da Lazio festejam em véspera de jogo na cervejaria onde Hitler realizou comícios

Jogo entre os adeptos e o Bayer de Munique realiza-se esta terça-feira.

Cerca de uma centena de adeptos da Lazio reuniram-se, na noite de segunda-feira, no salão histórico da cervejaria Hofbräuhaus, fundada em 1589, onde Hitler realizou um dos seus primeiros comícios em 1920, avança o La Repubblica.De acordo com a mesma fonte, foi através de cânticos fascistas, muita cerveja e saudações nazis que os adeptos festejaram e passaram a noite da véspera do jogo a contar para a Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, e que decorre na noite desta terça-feira.No total foram vendidos cerca de 3400 bilhetes aos adeptos da Lazio.