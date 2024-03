Jovem condenado a três anos e meio de pena suspensa por tentar matar por causa de guarda-sol na praia

Elton Márcio esfaqueou com uma navalha um amigo.

O Tribunal de Matosinhos condenou estar terça feira a três anos e seis meses de pena suspensa o jovem que esfaqueou com uma navalha um amigo em julho do ano passado na praia de Matosinhos. O crime terá ocorrido após os dois se desentenderam por causa da posição do guarda sol.



Elton Márcio, de 19 anos, terá admitido que ambos estavam sob o efeito de bebidas alcoólicas e que apesar de estar ciente do que estava a fazer a intenção nunca foi matar o amigo.