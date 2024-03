António Costa vai estar hoje presente no comício do PS em Lisboa

Deverá voltar à campanha no último dia, na sexta-feira, para a tradicional descida do Chiado.

António Costa vai voltar a estar na campanha do PS. O ainda primeiro-ministro vai assistir ao Comício do partido em Lisboa, a poucos dias das eleições.



No comício desta noite, além do encerramento a cargo do líder do PS, Pedro Nuno Santos, vão ser oradores a cabeça de lista socialista pelo círculo de Lisboa, a ministra Mariana Vieira da Silva, e o secretário-geral da JS, Miguel Costa Matos

António Costa deverá voltar à campanha no último dia, na sexta-feira, para a tradicional descida do Chiado.