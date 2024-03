Facebook e Instagram voltam a estar operacionais

Problemas em aceder às plataformas estão a ser reportados em todo o mundo.

Teve dificuldades em aceder ao Facebook e ao Instagram esta tarde? Falhas nas redes sociais da Meta foram reportadas por utilizadores de todo o mundo a partir das 15h00 desta terça-feira. As plataformas estiveram inoperacionais durante cerca de duas horas.De acordo com o site Downdetector, os principais problemas que foram sinalizados estavam relacionados com o login. Quando se entrava no Facebook, surgia a notificação que apontava para 'sessão expirada'.Pelas 16h40, várias pessoas comunicaram que já estavam a conseguir aceder ao Facebook, mas que ainda continuavam a reparar em falhas no acesso ao Instagram. No entanto, por volta das 17h15, a situação em ambas as redes sociais estava normalizada.