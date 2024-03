Duas pessoas foram detidas.

Nove elementos da Guarda Civil espanhola ficaram, esta terça-feira, feridos, três deles com gravidade, numa manifestação de agricultores em Zamora, no noroeste de Espanha, disseram as autoridades locais.

Os confrontos entre a Guarda Civil (uma força de segurança semelhante à Guarda Nacional Republicana em Portugal) e os manifestantes ocorreram numa autoestrada da região, durante uma concentração de agricultores.

Duas pessoas foram detidas, segundo as autoridades.