CMTV inaugura novo estúdio de televisão da Medialivre

Espaço marca uma grande evolução tecnológica e de imagem.

A CMTV inaugura esta terça-feira o novo estúdio da Medialivre, especialmente criado para as Eleições Legislativas.

Um espaço que marca uma grande evolução tecnológica e de imagem em relação às últimas Legislativas.

Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial do Correio da Manhã, admitiu que o espaço foi criado a pensar nas eleições de 10 de março.





São três ‘sets’ distribuídos por 200 metros quadrados, com um mega ecrã interativo que vai apresentar todos os cenários de governação ao segundo, incluindo a balança das maiorias.Na abertura do estúdio,"Objetivo inicial foi reforçar a capacidade de resposta para a noite de domingo. Mas a verdade é que com esta iniciativa temos mais infraestruturas", disse, antes de rematar: "Somos a casa das notícias livres".Por sua vez, Luís Santana, CEO da Medialivre, salientou a capacidade de inovação do projeto: "Nós acreditamos que os media têm futuro e continuaremos a agarrar novos projetos".

Maior operação televisiva da CMTV

Na noite eleitoral, o canal do Correio da Manhã contará com mais de 100 profissionais, seis estúdios, quatro régies, três carros de exteriores e dezenas de postos de direto em todas as sedes de campanha.