Homem apresenta-se na esquadra da PSP nu após ser sequestrado por traficante de droga

Suspeito está preso na cadeia de Aveiro.

Um homem, de 32 anos, ouviu ser decretada a medida de coação de prisão preventiva, depois de ser presente pela PSP de Aveiro, ao tribunal de instrução criminal, por ter sequestrado outro homem. A vítima, com cerca de 30 anos, conseguiu escapar da casa do arguido, totalmente nua, e refugiou-se na esquadra da polícia, junto ao bairro do Griné.O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira, quando o arguido atraiu a vítima a casa, com o pretexto de uma transação de cocaína. Já na habitação, obrigou-a a despir-se. Em causa está uma desavença por droga desaparecida.Por volta das 4h00 da manhã, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda à PSP. Quando a autoridade deteve o suspeito, encontrou a roupa, a carteira e o telemóvel da vítima.O arguido estava em liberdade condicional na sequência de um processo por crimes contra pessoas e património. Está indiciado dos crimes de tráfico de estupefacientes de menor gravidade, roubo, coação e sequestro.O suspeito está detido na cadeia de Aveiro.