Sporting arranca oitavos de final com reencontro com a Atalanta

Partida tem início às 17h45 no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O Sporting recebe esta terça-feira a Atalanta, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, num reencontro entre as duas equipas, que se cruzaram na fase de grupos da presente edição da competição.

Os 'leões' vão começar a lutar por uma presença nos quartos de final, tendo pela frente um oponente que venceu o Grupo D e que se apurou diretamente para esta fase, relegando os 'verdes e brancos' para o segundo posto e para o play-off.

Nos dois encontros do grupo com a formação de Bérgamo, o Sporting perdeu em casa, por 2-1, em outubro, e empatou 1-1 em Itália, em novembro, tendo sido precisamente o resultado em Lisboa a fazer a diferença para a classificação final da 'poule', que obrigou os 'verdes e brancos' a passar pelo play-off, em que eliminaram os suíços do Young Boys.

Privado de Adán, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, todos com problemas físicos, o Sporting, atual líder da I Liga portuguesa, tenta chegar pela segunda época seguida aos quartos de final da Liga Europa, depois de na época passada ter sido afastado pela Juventus nessa fase, em que também marcou presença em 2011/12 e 2017/18.

A partida entre Sporting e Atalanta tem início às 17h45 (hora de Lisboa), no Estádio José Alvalade, e será dirigida pelo árbitro alemão Daniel Siebert. O encontro da segunda mão está agendado para 14 de março, às 20h00, em Bérgamo.