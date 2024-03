Ministério Público confirma homicídio à paulada de jovem de 22 anos em Carcavelos

Agressor ficou em prisão preventiva.

O Ministério Público confirma que Bruno Ribeiro, o homem de 22 anos que morreu na madrugada de domingo após ser agredido junto a uma rulote de comes e bebes, em Carcavelos, Cascais, foi atacado com um "pau/bastão de madeira" e levou "pancadas em diversas partes do corpo, designadamente na cabeça".

O agressor foi Josimar Almeida, de cerca de 30 anos, que explora a referida rulote, onde também reside. Os dois desentenderam-se e "desencadeou-se um conflito", descreve a Procuradoria Geral-Distrital de Lisboa, "na sequência do qual, o arguido perseguiu o ofendido munido de um pau/bastão de madeira e, quando o alcançou, desferiu-lhe pancadas em diversas partes do corpo, designadamente na cabeça".

Bruno Ribeiro morreu ainda no local, tendo o óbito sido declarado às 05h35, cerca de 1h15 após as agressões.

Josimar Almeida ficou em prisão preventiva.