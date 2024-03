Ministério Público espanhol pede 4 anos e 9 meses de prisão para Carlo Ancelotti

Em causa dívidas do treinador do Real Madrid ao fisco.

O Ministério Público espanhol pediu esta quarta-feira uma pena de prisão de 4 anos e 9 meses para Carlo Ancelotti, segundo noticia a imprensa do país vizinho. Em causa estarão dívidas do treinador do Real Madrid ao fisco, no valor de pouco mais de 1 milhão de euros, relativos aos anos de 2014 e 2015.O técnico italiano de 64 anos fixou residência em Madrid mas nas declarações de rendimento daqueles exercícios terá declarado apenas os salários decorrentes do seu trabalho, omitindo as receitas correspondentes à exploração dos direitos de imagem que teria cedido a outras entidades, segundo conta o jornal 'Marca'.O 'Mundo Deportivo acrescenta, citando o Ministério Público, que "para evitar a tributação dos rendimentos provenientes dos referidos direitos de imagem", Ancelotti lançou uma "rede complexa e confusa de empresas para canalizar esses rendimentos", domiciliado-os fora de Espanha e "procurando assim a opacidade face ao fisco espanhol".Esta é a segunda passagem de Ancelotti pelo Real Madrid. O treinador tinha trabalhado nos merengues entre 2013 e 2015.