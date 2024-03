Yulia Navalnaya apela aos russos para que votem contra Putin no dia das eleições

Ideia é que as pessoas façam um protesto e compareçam em massa à mesma hora no dia das eleições em cidades de todo o país.

Yulia Navalnaya, viúva do líder da oposição Alexei Navalny, apelou esta quarta-feira aos russos para se juntarem num protesto no dia das eleições da Rússia, a 17 de março, e votarem contra o Presidente Vladimir Putin ou anularem os seus votos, avança a Reuters.De acordo com a mesma fonte, a ideia é que as pessoas façam um protesto, sem qualquer risco de prisão, e compareçam em massa à mesma hora no dia das eleições, em cidades de todo o país."Precisamos de usar o dia das eleições para mostrar que existimos e que somos muitos. Somos pessoas reais, vivas, e estamos contra Putin", diz a viúva do principal opositor russo.Acrescenta que a escolha está do lado dos cidadãos que podem votar "em qualquer candidato, exceto em Putin"."Podem estragar o boletim de voto, podem escrever 'Navalny' em letras grandes", atira.