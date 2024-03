Nikki Haley abandona corrida presidencial republicana dos EUA

Decisão foi tomada depois de perder nas eleições primárias da "Super Terça-Feira".

Depois de perder contra Donald Trump, nas eleições primárias da "Super Terça-Feira", Nikki Haley abandonou esta quarta-feira a corrida presidencial para presidente da Casa Branca, avança a ABC News.Donald Trump, ex-presidente dos EUA, torna-se o último candidato entre os republicanos, garantindo-lhe a nomeação do partido para concorrer contra o presidente do Estados Unidos da América, Joe Biden.De acordo com fontes da campanha de Nikki, citadas por vários 'media' norte-americanos, deverá fazer o anúncio formal da sua desistência ainda esta quarta-feira.