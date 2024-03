Acidente entre ambulância e carro faz três feridos em Lisboa

Ambulância transportava um doente para o hospital.

Três pessoas ficaram feridas numa colisão entre um carro e uma ambulância dos bombeiros Sapadores de Lisboa, no cruzamento da Avenida Gago Coutinho e da Avenida dos Estados Unidos da América, em Lisboa, na manhã desta quarta-feira.A ambulância transportava um doente para o hospital. Os feridos são um bombeiro e um casal, um homem de 57 anos e uma mulher de 62, que seguiam no carro.Todas as vítimas ficaram com ferimentos ligeiros.O alerta foi dado às 10h22. Para o local foram mobilizados os bombeiros, a GNR, a PSP e o INEM.