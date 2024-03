Homem recebeu 217 vacinas contra a Covid-19 e estudo garante que sistema imunitário não foi afetado

Indivíduo alegou motivos pessoais para a toma das vacinas.

Magdeburgo, Alemanha,

"menos eficazes depois de se habituarem aos antigénios". No entanto, e contrariando esta expectativa, a

lém de o sistema imunitário do indivíduo se encontrar "totalmente funcional", certas células imunitárias e anticorpos contra o vírus "estão mesmo presentes em concentrações consideravelmente mais elevadas do que nas pessoas que receberam apenas três vacinas", informou a Universidade de Erlangen-Nuremberga.

alegou motivos pessoais para a toma das 217 vacinas, mas só existe comunicação oficial de 134. De acordo com o investigador Kilian Schobe, "o sistema de saúde alemão não costuma registar as vacinas de cada cidadão" e o indivíduo em questão "foi vacinado maioritariamente por médicos que não sabiam que ele já tinha recebido tantas vacinas".



Durante o período de hipervacinação, entre novembro de 2019 e outubro de 2023, o homem não sofreu quaisquer efeitos secundários e não mostrou sinais de estar infetado com a Covid-19, indica o estudo.

Um homem de 62 anos, residente emrecebeu 217 vacinas contra a Covid-19 em 29 meses e um estudo de duas universidades alemãs garante que o sistema imunitário do indivíduo não foi afetado, relatou o jornal Público.Os cientistas que iniciaram o estudo acreditavam que as células imunitárias se tornariamO homem