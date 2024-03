Outra turista violada no mesmo dia e localidade onde mulher brasileira foi atacada na Índia

Fernanda Santos e o marido foram agredidos quando acampavam na região de Dumka. Há oito suspeitos detidos.

na mesma localidade onde a brasileira Fernanda Santos foi abusada sexualmente, avança o The Times Of India. Fernanda, de 28, e Vicente, espanhol de 63 anos, foram atacados na noite da passada sexta-feira, quando acampavam na região de Dumka, na Índia.





compreendidas entre os 18 e os 25 anos,



"Faremos todos os esforços para que recebam a punição mais severa", afirmou o superintendente da Polícia Nacional da Índia citado pelo site Agência Brasil, assegurando que há provas suficientes para a condenação.



Em menos de 24 horas, uma outra turista terá sido violadaNa terça-feira, as autoridades indianas confirmaram a detenção dos oito homens suspeitos de terem violado Fernanda Santos. Os agressores têm idadesavança o G1.

De acordo com a mesma fonte, a mulher que também tem cidadania espanhola, tinha inicialmente relatado nas redes sociais que o crime tinha sido praticado por sete homens. As investigações, no entanto, revelaram que houve mais um envolvido.



"Prenderam todos os criminosos. Eram oito no total. Tudo foi muito rápido e a polícia tem agido com tremenda eficácia. Só tenho que agradecer a todos os que nos ajudaram e apoiaram. Peço justiça para todas as mulheres que também passam por isso. Todas merecemos o mesmo", escreveu Fernanda nas redes sociais.



Fernanda Santos, que estava a fazer uma viagem pelo mundo com o marido, partilhou toda a situação nas redes sociais.



Em 2013 seis homens foram condenados a prisão perpétua pela violação coletiva de uma turista suíça. Em 2016, uma mulher americana foi alegadamente drogada e violada por um grupo de homens no quarto de hotel de cinco estrelas em Nova Deli. E em 2018, uma mulher britânica foi alegadamente violada enquanto caminhava para o hotel em Goa, um destino turístico popular.



De acordo com o Gabinete Nacional de Registos Criminais da Índia, foram registados 31 516 casos de violação em 2022, uma média de 86 casos por dia.