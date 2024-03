Gerente de banco em Algés convence ladrão armado a não consumar assalto

Polícia Judiciária está a investigar.

A gerente de um balcão do Montepio, em Algés, Oeiras, conseguiu convencer um homem armado a não assaltar a dependência bancária.

O crime ocorreu pelas 08h40 de terça-feira, na rua de Olivença, em Algés.

O ladrão, de cara descoberta e empunhando uma arma de cano curto (pistola ou revólver), entrou na dependência bancária quando na mesma estavam a gerente e dois funcionários.

Anunciou que ia fazer um assalto, mas mostrou logo desde início um grande nervosismo.

A gerente do balcão encetou uma conversa com o ladrão e conseguiu, em pouco tempo, que o mesmo desistisse dos seus intentos.

O ladrão veio a fugir a pé, sem nada roubar.

A PSP foi chamada, e a Polícia Judiciária ficou com a investigação.

A presença do assaltante armado terá ficado registada no sistema de videovigilância interno do banco.