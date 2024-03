PSP investiga as causas do acidente.

Uma mulher sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre dois carros, na tarde desta quarta-feira, na Quinta da Granja, em Barcelos.O alerta foi dado às 12h23. A vítima foi transportada para o Hospital de Braga.Os Bombeiros de Barcelos estiveram no local e prestaram assistência à vítima.A PSP investiga as causas do acidente.