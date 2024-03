Vítima foi transportada para o hospital.

Um homem de 54 anos foi atropelado por um carro no Largo da Venda Nova, em Rio Tinto, na manhã desta quarta-feira. Os ferimentos são considerados ligeiros.O alerta foi dado às 10h23. Os Bombeiros da Areosa -Rio Tinto e a Divisão de Trânsito da PSP estiveram no local.A vítima foi transportada para o Hospital Santo António, no Porto.