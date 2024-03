Villas-Boas responde a Pinto da Costa após declarações sobre goleada ao Benfica

Presidente do FC Porto disse que o recente resultado frente ao Benfica teve mais valor que o último, conseguido pelo antigo treinador.

À margem da análise ao relatório de contas da SAD do FC Porto, André Villas-Boas respondeu às considerações feitas por Pinto da Costa que afirmou que o resultado de 5-0 sobre o Benfica, no passado domingo, "tem mais valor do que o último" - a anterior goleada aconteceu na época de 2010/2011, altura em que a equipa era treinada por André Villas-Boas.

Questionado pelo CM sobre a afirmação do atual presidente dos azuis e brancos, o candidato considerou que a recente goleada sobre o Benfica teve maior impacto "a nível pessoal".

"Tocaram-me emocionalmente esses 5-0 [em 2010/11] e estava muito desejoso de empurrar a equipa para o 6-0, por já ter vivido os 5-0 do António Oliveira. Acho que estes [passado domingo], no meu campo pessoal, foram especiais para mim, porque levei o meu filho e ficou em êxtase. Ele levou um amigo benfiquista e fartou-se de gozar com ele. Vivências que ocupam um espaço muito importante no meu coração, vivi estes de forma muito mais intensa a nível pessoal. A equipa de 2010 era uma máquina trituradora e ficará para sempre marcada na memória dos portistas, por muito que o presidente queira fazer esquecer", disse.

De relembrar que Pinto da Costa tinha afirmado que "este [recente resultado 5-0] tem mais valor do que o último, porque no último tínhamos o Hulk, o Falcão, o James. Tínhamos uma equipa fabulosa. E esta é uma equipa jovem, um deles de 21 anos [Otávio], que veio há três semanas de Famalicão e fez uma grande exibição. Esta é uma equipa que é realmente trabalho de treinador e que fez um jogo memorável".