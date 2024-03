Confessa que matou a mulher à facada em Gondomar

Agressor está em prisão preventiva em Matosinhos.

José Manuel Sousa, de 48 anos, confessou que matou Carla Dias, mulher da qual se estava a divorciar, em fevereiro do ano passado, no local de trabalho da vítima, de 43 anos. "Ia enfiar-lhe a faca no braço, mas ela puxou o braço atrás e acertei-lhe, e sai pela rua fora", afirmou o arguido, esta tarde, no Tribunal de S. João Novo, no Porto.No início do julgamento em que responde por homicídio qualificado, violência doméstica e coação agravada, o arguido, disse que tinha recebido ameaças através da rede social Facebook, escritas por um perfil desconhecido mas que associou à vítima, com a qual discutia a guarda partilhada da filha de ambos, então com 11 anos."Ia lá para tirar satisfações", indicou.Quando entrou no local de trabalho da vítima, deu-lhe "um estalo", a vítima caiu e um funcionário da empresa veio em socorro de Carla Dias. "Fiz-me a ele, ele fugiu para cima e eu dei dois pontapés nela", admitiu.A vítima foi atingida na cabeça. Depois, o funcionário surgiu de novo dizendo "Vai embora". Nesse momento, atacou Carla Dias com a faca, atingindo-a no fígado e cortando a artéria aorta, provocando-lhe a morte. "Não a queria matar; queria aleijar", referiu perante o coletivo de juizes.Antes, já de manhã, o arguido tinha admitido que, em vários momentos ao longo dos cerca de 20 anos de relacionamento, insultou a vítima, referindo que o fazia quando a mulher o insultava. Negou que a controlava, e admitiu que chegou a agredi-la, garantindo que o fez em resposta a agressões da mulher.José Manuel Sousa está em prisão preventiva, na cadeia de Custóias, em Matosinhos. Após o homicídio de Carla Dias, a 22 de fevereiro de 2023 - primeiro dia útil após a conferência de divórcio -, o arguido entregou-se na PSP de Vila Nova de Gaia.