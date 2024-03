Detetados em Espanha morangos com hepatite A provenientes de Marrocos

Um portal comunitário alertou na segunda-feira para a presença de hepatite A em morangos oriundos de Marrocos detetados em Espanha, com a indicação de risco grave para a saúde dos consumidores.A Associação Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) encarou com preocupação a notificação do sistema europeu de alerta rápido para alimentos e rações (Rapid Alert System Feed and Food – RASFF, em inglês). "Enviámos uma carta ao ministro da Agricultura, Luis Planas, a pedir que solicite urgentemente explicações ao governo de Marrocos e especifique que medidas planeia implementar para evitar que este tipo de situações voltem a ocorrer", informou a AVA-ASAJA em comunicado.

A associação instou também o governante a "informar as autoridades competentes da União Europeia de que todos os morangos provenientes de Marrocos são submetidos a uma inspeção sanitária exaustiva e, caso sejam detetados mais alertas sanitários noutras frutas e vegetais de outros países, os controlos estender-se-ão a esses produtos, porque está em jogo a saúde dos consumidores".

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), "a hepatite A é uma inflamação do fígado causada pelo vírus da hepatite A (HAV), que se propaga principalmente quando uma pessoa não infetada (e não vacinada) ingere água ou alimentos contaminados pelas fezes de uma pessoa infetada".