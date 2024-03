Tribunal da Relação condena militares a penas efetivas de prisão pela morte de recrutas dos Comandos

Dylan Silva e Hugo Abreu, dos Comandos, morreram na "prova zero" da força militar especial.

O Tribunal da Relação condenou a pena efetiva de sete anos e seis meses de cadeia o médico Miguel Domingues, dos comandos, e a uma pena de cinco anos e três meses o instrutor Ricardo Rodrigues, pela morte de dois recrutas no decurso de uma prova dos Comandos, revela a SIC.A Relação agravou a decisão de primeira instância que tinha condenado apenas três arguidos a penas suspensas pela morte de dois recrutas em setembro de 2016.Os recrutas Dylan Silva e Hugo Abreu, dos Comandos, morreram na "prova zero" daquela força militar especial. As autópsias feitas provaram que a causa de morte foi golpe de calor.Em atualização