Mortes nos Comandos mandam para a prisão o capitão médico e o sargento instrutor

Dylan Silva e Hugo Abreu, ambos de 20 anos, morreram em setembro de 2016 na Prova Zero do curso de Comandos, tropa de elite do Exército para onde queriam entrar. Dezanove militares foram julgados na primeira instância e quase todos absolvidos – apenas três condenados a penas suspensas. Mas esta quarta-feira a Relação de Lisboa alterou radicalmente as conclusões e mandou para a prisão o capitão médico Miguel Domingues (7 anos e meio) e o sargento instrutor Ricardo Rodrigues (5 anos e 3 meses): penas efetivas pelo crime de abuso de autoridade por ofensa à integridade física.Saiba mais no