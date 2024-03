Cadáver encontrado no rio Douro junto à Ponte Luís I em Gaia

Corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

Um cadáver foi retirado esta quinta-feira do rio Douro, junto à Ponte Luís I, em Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

A fonte disse desconhecer se se trata de um cadáver feminino ou masculino, nem o tempo que se encontraria na água.

O alerta para a existência de um cadáver naquela zona foi recebido às 08h28.

Para o local deslocaram-se os Bombeiros Sapadores de Gaia e os Bombeiros Voluntários de Coimbrões.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.