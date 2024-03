Von der Leyen nomeada candidata do Partido Popular Europeu à Comissão Europeia

Presidente da Comissão Europeia tenta reeleição nas eleições europeias de junho.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi esta quinta-feira nomeada candidata principal do Partido Popular Europeu (PPE) para as eleições europeias de junho, para tentar uma reeleição à frente da instituição, com 400 votos a favor.

No congresso do PPE que esta quinta-feira termina na capital romena, Bucareste, Ursula von der Leyen teve 'luz verde' dos participantes do grupo de centro-direita, duas semanas após ter anunciado a sua candidatura a 'Spitzenkandidat' (cabeça de lista) do PPE para as eleições europeias de junho, visando uma recandidatura à frente do executivo comunitário por mais cinco anos.

Ao todo, registaram-se 489 votos válidos (e 10 nulos), dos quais 400 a favor e 89 contra, anunciou o PPE.