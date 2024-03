Mulher encontra animais mortos em arca junto à estação de comboios da Marinha Grande

Cadáver à vista é de um javali, atropelado mortalmente no IC8 há uns dias.

Uma mulher que passeava o cão encontrou uma arca com cadáveres de animais, junto à estação de comboios da Marinha Grande. O terreno é da Infraestruturas de Portugal, que disse ao CM ter-se tratado de um "lamentável lapso" que "não devia ter acontecido", adiantando que o cadáver à vista é de um javali, atropelado mortalmente no IC8 há uns dias. Foi recolhido por equipas de vigilância e manutenção e colocado na arca até ser levado para incineração.



O problema é que houve uma avaria na arca e um atraso no processo de transferência para outra refrigerada. A arca com os cadáveres foi removida nesta quarta-feira.