Idoso desaparecido encontrado morto em Gondomar

Não há suspeitas de crime.

Um homem com 76 anos foi encontrado morto, ao final desta manhã, numa zona de mato, próxima da A43, na Foz do Sousa, Gondomar.

Ao que o CM conseguiu apurar, o idoso estava em parte incerta desde ontem à tarde, quando terá saído de casa para passear o cão pelas 15h00.





O alerta para o desaparecimento foi dado por familiares às 21h15 e a GNR acionou vários meios para as imediações da habitação, próxima da rua do Seixidro. Foram realizadas buscas e, já esta manhã, pelas 11h20, o idoso foi encontrado, já sem sinais vitais, a cerca de um quilómetro de casa.Os Bombeiros de S. Pedro da Cova foram ao local, bem como elementos da Proteção Civil de Gondomar. O corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal do Porto, onde será sujeito a autópsia.

O idoso tinha Alzheimer e outras doenças. Ao que tudo indica, com o nevoeiro e chuva não terá encontrado o caminho de regresso a casa e acabou por perder a vida em circunstâncias que estão a ser investigadas. Não há suspeitas de crime.