Red Bull suspende funcionária que acusou diretor desportivo de conduta imprópria

Escuderia campeã em título de Fórmula 1 recusa comentar um "assunto interno".

A Red Bull suspendeu a funcionária que acusou o diretor desportivo da equipa, Christian Horner, de conduta imprópria, relatou esta quinta-feira a BBC. "A empresa não pode comentar sobre este assunto interno", disse um porta-voz da escuderia campeã em título de Fórmula 1.A 28 de fevereiro, a conclusão de uma investigação interna ditou a rejeição da queixa contra Christian Horner , de 50 anos. Contudo, a reclamante pode recorrer da decisão.

O diretor desportivo negou sempre as acusações de que era alvo. O britânico chegou à Fórmula 1 em 2005, com a entrada da Red Bull. Soma seis títulos de construtores (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023) e sete de pilotos (2010, 2011, 2012, 2013, 2021 2022 e 2023), os quatro primeiros com o alemão Sebastian Vettel e os três últimos com o neerlandês Max Verstappen.