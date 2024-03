Dois adultos e quatro crianças encontrados mortos em casa no Canadá

Dois adultos e quatro crianças foram encontrados mortos numa casa de um subúrbio da capital do Canadá, Otava, e um suspeito foi detido, anunciou esta quinta-feira a polícia.Está em curso uma "investigação complexa e trágica", indicou a polícia num comunicado, sem fornecer mais pormenores sobre o caso.

Os serviços de emergência, chamados na noite de quarta-feira, descobriram os seis corpos numa casa em Barrhaven, no sul de Otava, e detiveram um suspeito no local."Não existe atualmente qualquer ameaça à segurança pública", acrescentou a polícia no comunicado.