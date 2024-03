Seis paramilitares feridos e nove detidos em confronto com armas de guerra no Rio de Janeiro

Polícia apreendeu 12 fuzis militares, carregadores de reserva e coletes balísticos.

Um confronto armado violento ocorrido no final da madrugada desta quinta-feira, na Avenida Brasil, principal via expressa da cidade brasileira do Rio de Janeiro, terminou com seis paramilitares feridos e nove detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nenhum agente ficou ferido no confronto que se deu antes das 5h00 locais da madrugada.

A batalha na via pública aconteceu perto do viaduto Engenheiro Oscar Brito, no bairro do Campo Grande, na zona oeste da cidade. A PRF, após informações dos serviços de inteligência, interceptou o comboio de quatro automóveis onde estavam 16 membros da maior milícia armada do Rio de Janeiro que reagiram à bala.

Durante os minutos que pareceram uma eternidade aos motoristas que passavam na avenida, muito movimentada mesmo de madrugada, polícias e paramilitares confrontaram-se com armas de guerra, principalmente os temidos fuzis. Além dos nove presos e dos seis feridos, levados também sob prisão para o Hospital Pedro II, um paramilitar aproveitou o confronto e fugiu.

Nos carros usados pelos paramilitares, a PRF encontrou grande quantidade de armas de grosso calibre, entre elas 12 fuzis militares, carregadores reserva e coletes balísticos com as insígnias da Polícia Militar. De acordo com a PRF, os milicianos regressavam de uma operação de ajuda a outros paramilitares cujo território numa favela da região sofreu uma tentativa de invasão e ocupação por traficantes de droga que foi repelida.