Medialivre prepara lançamento de novo canal

A Medialivre, dona do, está a preparar o lançamento de um novo canal de televisão que irá concorrer com a SIC Notícias e a CNN Portugal, avança o Eco.Segundo este jornal, a informação não foi confirmada pelo grupo mas a suspeição surge depois de o CEO do grupo, Luís Santana, anunciar no evento 'Medialivre TOP 30 anunciantes' a intenção de novos investimentos em projetos estratégicos.Esta semana, a Medialivre inaugurou um novo estúdio de televisão com 200 metros quadrados que permitirá a criação e utilização de vários ‘sets’ em simultâneo, com câmaras robotizadas.