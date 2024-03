GNR investiga as causas do fogo.

Um carro incendiou-se quando estava em andamento, na tarde desta quinta-feira, na Rua da Indústria, em Golães, Fafe.Ao local foram os Bombeiros de Fafe que apagaram as chamas. O alerta foi dado às 13h00.Apesar do automóvel ter ficado totalmente destruído, não há registo de feridos.A GNR registou a ocorrência e investiga as causas do fogo.