Óbito foi declarado no local.

Um homem morreu esta quinta-feira depois de ter sido atropelado por uma viatura ligeira de mercadorias, em Olhão.A vítima, que sofreu ferimentos muito graves, ainda foi socorrida por elementos dos bombeiros de Olhão e INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local.A PSP está no local e investiga os contornos do acidente mortal.