NATO confirma adesão da Suécia

Jens Stoltenberg classifica momento como "histórico".

A decisão ficou pendente dos húngaros, depois da luz verde dada pela Turquia.

A adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) foi confirmada, através de um comunicado da organização, esta quinta-feira.O Secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, classificou este momento como "histórico"."Após mais de 200 anos de 'desalinhamento' a Suécia está finalmente protegida com o Artigo 5, a derradeira garantia de segurança e liberdade dos aliados", disse Stoltenberg, no X (antigo Twitter).Com o país nórdico, a organização conta agora com 32 membros.A Suécia ficou com caminho aberto para formalizar a adesão à NATO, depois da aprovação da Hungria.