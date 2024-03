Oficial de justiça detido por desaparecimento de homem que ganhou a lotaria em Espanha

Vicente Sánchez foi bafejado pela sorte duas vezes. Vizinhos recordam homem simples e humilde, sem extravagâncias.

Um oficial de justiça da autarquia de uma localidade de Cáceres, em Espanha, foi detido por suspeitas de estar envolvido no desaparecimento de um homem que ganhou um milhão de euros na lotaria, informou esta quinta-feira o El Mundo.Os agentes de autoridade realizaram diligências em vários locais, em Hinojal e em Cáceres, ligados ao suspeito, de 56 anos. O carro do oficial também foi apreendido para a recolha de provas.A investigação continua em curso.A irmã do desaparecido disse que não tinha conhecimento de nada e estava muito nervosa com tudo. "O meu irmão era muito reservado, não contava nada", disse, citada pelo El Mundo.Vicente Sánchez, de 79 anos, recebeu a lotaria em 2016 e ainda voltaria a ganhar 300 mil euros. Até então sempre levou uma vida humilde e com algumas dificuldades. Chegou a ir para Madrid à procura de trabalho e recebeu, várias vezes, subsídios de desemprego.Com a sorte a bater-lhe à porta, mudou de vida, mas sem grandes ostentações. No máximo, pagava uma vez ou outra o café aos vizinhos, explica o El Mundo.Os vizinhos descrevem um homem solitário e com rotinas muito estabelecidas.Vicente, 'Tente' para os amigos, desapareceu a 27 de janeiro. Ninguém colocou a hipótese de ter viajado para algum destino paradisíaco, para aproveitar o dinheiro. Dizem os vizinhos que tal não era compatível com a sua personalidade.O homem era visto várias vezes a apanhar o autocarro, e terá comprado mesmo uma viagem de ida e volta para Cáceres no dia em que desapareceu. Costumava ir ao centro comercial, mas regressava sempre de dia. A 27 de janeiro não regressou.As autoridades mobilizaram-se nas buscas. Usaram drones e meios aquáticos, mas sem sucesso. Deixou a cama por fazer e o telemóvel estava em casa.