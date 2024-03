Israel vai mesmo participar na Eurovisão

País apresentou uma nova versão depois de ter a primeira canção desqualificada.

Depois da primeira versão da canção de Israel para a Eurovisão ter sido desqualificada, os organizadores aprovaram uma nova versão, esta quinta-feira, avança o The Times of Israel.A canção intitulada "Hurricane" vai ser interpretada pelo cantor Eden Golan e foi escrita por Keren Peles, Avi Ohayon e Stav Beger. Será revelada na íntegra durante uma transmissão em direto no domingo à noite.A versão original "October Rain" não foi aprovada por ter mensagens políticas. Numa primeira fase, a cadeia pública de radiodifusão israelita Kan tinha-se recusado a fazer uma nova canção, mas o Presidente Isaac Herzog, pediu que Israel não desistisse do concurso e a estação pública pediu que os compositores revissem a canção.A nova canção garante a participação do país na Eurovisão.Apesar de não estar localizado na Europa, Israel participa no festival desde 1973. Já venceu a competição quatro vezes, a mais recente em 2018, com "Toy", de Netta Barzilai.