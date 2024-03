Ativistas climáticos escrevem frases de protesto nas sedes dos partidos

Estudantes da Greve Climática Estudantil cobrem de tinta a fachada da sede do Chega, o "cão de guarda do sistema fóssil".

Estudantes da Greve Climática Estudantil pintaram frases de protesto nas sedes de vários partidos, esta madrugada de sexta-feira. Na sede do Chega, cobriram a fachada de tinta, indicam em comunicado."Os estudantes afirmam estar a responsabilizar os partidos pela falta de planos para o fim ao fóssil até 2030. As eleições em 2024 dão um mandato até 2028. Este é o último mandato para resolver crise climática. Não ter agora um plano para o fim ao fóssil até 2030 é condenar o nosso futuro. É condenar milhões à morte", apontam.A sede do Chega "não mereceu nenhuma mensagem política", pois o partido presidido por André Ventura "não passa do cão de guarda do sistema fóssil", argumentam. "O ódio e os sistemas de opressão que o partido representa são sintomas do sistema fóssil que coloca o lucro acima da vida, e estão ao serviço dele", acrescentam.A 28 de fevereiro, um ativista climático atacou Luís Montenegro com tinta verde, durante uma visita do candidato da Aliança Democrática à Bolsa de Turismo de Lisboa. O movimento Fim ao Fóssil reivindicou o ataque e a PSP deteve o ativista, contra o qual Luís Montenegro apresentou queixa-crime.