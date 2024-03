Joe Biden alerta para ataque à democracia nos Estados Unidos e no mundo em discurso anual

Presidente norte-americano compara os dias de hoje com o período anterior à Segunda Guerra Mundial.

O Presidente norte-americano abriu o discurso anual do Estado da União com um alerta sobre como a "liberdade e a democracia estão a ser atacadas" no país e no mundo.

"Enfrentamos um momento sem precedentes na história da União. E sim, o meu objetivo esta noite é acordar este Congresso e alertar o povo americano de que este não é um momento comum. Desde o Presidente Lincoln e a Guerra Civil que a liberdade e a democracia não eram atacadas aqui em casa como são hoje", disse Joe Biden, no terceiro discurso do Estado da União, na quinta-feira à noite.

Biden comparou os dias de hoje com o período anterior à Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler marchava na Europa, e considerou que agora é o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, quem pretende conquistar mais terreno na Europa.



Aborto



O presidente norte-americano prometeu restaurar o caso 'Roe vs Wade' como lei. "É evidente que aqueles que se gabam de derrubar 'Roe vs Wade' não têm ideia do poder das mulheres na América", atirou, citado pela agência Reuters.



Idade



Sobre a idade, Joe Biden, de 82 anos, vincou: "Na minha carreira, disseram-me que eu era muito jovem e disseram-me que sou muito velho. (...) Algumas pessoas da minha idade veem uma história diferente: uma história americana de ressentimento e vingança".



Vladimir Putin



A propósito da guerra na Ucrânia, Joe Biden comparou dois ex-presidentes republicanos. "Não há muito tempo, um presidente republicano, Ronald Reagan, atirou: 'Sr. Gorbachev, derrube este muro'. Agora, o meu antecessor, um ex-presidente republicano, diz a Putin: 'Faça o que quiser.' A minha mensagem ao presidente Putin, que conheço há muito tempo, é simples: não iremos desistir nem curvar-nos. Eu não vou me curvar", declarou.