Viagem de luxo de Miguel Albuquerque às Caraíbas sob suspeita

Os bilhetes de avião de Miguel Albuquerque e da sua companheira numa viagem oficial a Curaçau, ilha nas Caraíbas, e Venezuela foram emitidos 10 dias antes de o governo regional da Madeira aprovar a contratação desse serviço e 11 dias antes de ser lançado o concurso público. Com uma comitiva de 13 pessoas, a viagem decorreu entre 9 e 18 de outubro de 2022 e custou 96 836 euros (IVA incluído), em tarifas aéreas, alojamento, alimentação e transfers. Ao que oapurou, a viagem foi denunciada pelo partido JPP ao Ministério Público, por suspeitas de má gestão de dinheiros públicos e alegado favorecimento de uma empresa ligada a Avelino Farinha, empresário que esteve detido no âmbito do processo da Madeira.