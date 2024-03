Montenegro ganha a Pedro Nuno Santos na corrida para primeiro-ministro

Luís Montenegro, presidente do PSD, ou Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, qual deles será melhor primeiro-ministro? As respostas à mais recente sondagem da Intercampus para oe ‘Jornal de Negócios’ são claras: o líder do PSD é o preferido, ao surgir como a escolha de 44,1% dos inquiridos, contra os 30,8% que optam pelo ex-ministro das Infraestruturas.